Vice-presidente da Hering promete crescimento agressivo no RN Em solenidade de inauguração da nova fábrica, Fábio Hering promete novas lojas e ampliação da produção no Rio Grande do Norte.

Dobrar em dois anos o número de peças produzidas, abrir duas ou três novas lojas na capital e ampliar de 1.500 para mais de 2 mil o número de empregos gerados no Estado. Esses são apenas alguns dos objetivos revelados pelo vice-presidente da Hering, Fábio Hering, para o Rio Grande do Norte.



A nova estrutura de fabricação da Companhia Hering foi inaugurada nesta quinta-feira (5), no município de Parnamirim, com uma solenidade da qual participaram o vice-presidente da empresa, a governadora Wilma de Faria e o prefeito da cidade, Maurício Marques.



“Nossa perspectiva de crescimento é agressiva no Rio Grande do Norte”, afirmou Fábio Hering. Ele lembrou que a companhia já se encontra no Estado desde 2000 e nesses nove anos só viveu fases de desenvolvimento.



“Viemos para cá trazendo uma semente muito pequena, mas encontramos uma terra muito fértil”, disse, ressaltando o modelo diferenciado de produção, através de parcerias com empresas do interior.



Aos jornalistas, Fábio Hering declarou que a companhia ainda não “sentiu nenhum efeito da crise que venha a provocar mudanças de rumo.” Até setembro de 2008, o crescimento da Hering havia alcançado os 30% em relação ao ano anterior e a meta é manter esse ritmo.



“O Nordeste tem 15% de nossa produção e é certamente onde temos mais potencial para crescer”, avaliou. Até 2010, as 231 lojas próprias chegarão a 351. Dessas 120 novas, cerca de 40 devem vir para a região e duas ou três para Natal (atualmente já são duas no Natal Shopping e Midway).



Pequena empresária de São José do Seridó, Marionete Medeiros de Araújo é uma das cerca de 50 que mantém “facções”, espécies de mini-fábricas no interior, para onde a Hering envia os tecido e demais insumos e recebe as peças já costuradas.



“Com a Hering, minha produção aumentou em 80% e agora com essa nova fábrica deve se ampliar ainda mais”, aposta a empreendedora, que já emprega 38 pessoas. Ao todo, 1.500 empregos são gerados dessa forma em 14 cidades do interior potiguar.



Em Parnamirim, o prefeito Maurício Marques comemora o fato de a nova fábrica garantir quase 300 empregos diretos a moradores do município. “Comecei a acompanhar os contatos com a empresa ainda como vice de Agnelo Alves e hoje me sinto orgulhoso de ver a inauguração dessa indústria já no cargo de prefeito.”



Wilma de Faria, por sua vez, ressaltou o apoio dado a empresas como a Hering, através do Proadi. “Quero dar parabéns aos empresários e aos trabalhadores que estão fazendo a história e o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Principalmente sendo a Hering uma empresa que gera tantos emprego e é genuinamente brasileira”, destacou.



A nova fábrica da Hering irá permitir que a produção mensal de 180 mil peças ultrapasse as 400 mil dentro de dois anos.