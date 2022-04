MPBeco solta o som

Fotos: Divulgação/Mpbeco Grogs foram os vencedores de 2008 e se apresntarão este ano na final

Festival terá muitas atrações

O MPBeco é um festival de música popular que contempla artistas potiguares ou que residem há mais de dois anos no Rio Grande do Norte. Segundo o produtor Júlio César, a participação do público mais jovem é surpreendente."Os jovens vão ver e conhecer a música popular do estado, além de participar com músicas. Teve um rapaz de 14 anos que inscreveu três canções com arranjo e tudo. É muito bom ver que alguém dessa idade já está compondo músicas", diz, animado.O Beco da Lama terá shows especiais às 18h e às 21h dos próximos sábados de maio. A abertura, que será hoje (16), contará com a música de Silvério Pessoa e de Pedro Mendes. Na segunda etapa do festival (23), quem abre a festa para os participantes é Simona Talma, enquanto Sueldo Soares se apresenta às 21h. E para a grande final (30), o grupo paraibano Cavalo Marinho de Pedras do Fogo inicia a noite para, mais tarde, os vencedores do MPBeco de 2008, os Grogs, encerrar.Este ano, as inscrições quebraram o recorde, com 158 pessoas que inscreveram um total de 350 canções. E, apesar da grande participação do interior do estado, todos os classificados são da capital potiguar. De acordo com o produtor executivo, Dorian Lima, o fato foi inédito."O número de inscritos foi muito grande. No ano passado foram 116 inscrições com 247 músicas", disse. "É a primeira vez que acontece de não ter nenhum classificado do interior. Para mim, é mera coincidência. Houve a seleção técnica como nos outros anos", deixou claro e informou que, dentre outras cidades, recebeu inscrições de Parelhas, Currais Novos, Mossoró, Macau e Parnamirim.Os dez finalistas recebem R$ 200, cada, independente do resultado. O júri vai escolher o melhor intérprete, que deve receber R$ 1.500; melhor arranjo musical é contemplado também com R$ 1.500 e as canções ganhadoras. O terceiro lugar leva R$ 2 mil; o segundo, R$ 2.600; e o primeiro, R$ 3.200. Enquanto isto, o público presente terá direito de escolher seu favorito, que ganha R$ 2.200, completando a premiação total de R$ 15 mil.A exemplo da edição anterior, será gravado um DVD ao vivo durante a final. Este ano, o produtor Dorian Lima pretende editar melhor o material. "Nós temos um orçamento limitado, mas vamos ver como será feito", declarou. O DVD gravado em 2008 foi lançado na última quinta-feira (14).Outro produto do Festival será uma exposição fotográfica com os trabalhos feitos durante os dias de festa. Em parceria com a Associação Potiguar de Fotografia (Aphoto), o MPBeco lança o 1º Concurso Fotográfico "MPBeco em Foco", no qual o vencedor recebe R$ 1 mil.Podem participar fotógrafos amadores e profissionais, sendo somente aceitas imagens clicadas durante essa edição do festival. As inscrições são até 3 de junho e o resultado será anunciado no dia 5 do mesmo mês, pelo site do MPBeco ().A premiação será entregue junto com os demais prêmios do Festival, em 13 de junho, em lugar a ser definido; quando também haverá exposição fotográfica. Cada participante tem direito a concorrer com, no máximo, três fotografias ampliadas em papel brilhante ou fosco, no tamanho 20cm x 30cm, podendo ser coloridas ou preto e branco. Além das fotos reveladas, deve ser entregue os arquivos digitais em CD.Para o produtor Júlio César, o MPBeco não é só de música e tem mesmo que ampliar suas ações. "Até desfile de moda estão querendo organizar", antecipou.Para quem mora no interior do estado ou não pode sair de casa para curtir a festas, os três dias de festival terão transmissão ao vivo pela TV Assembleia, numa parceria do MPBeco com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

O 4º Festival de Música MPBeco tem o patrocínio, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, do Governo do Estado e da COSERN. O projeto conta ainda com o patrocínio, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão, da Prefeitura do Natal, Destaque Promoções, Colégio Ciências Aplicadas, RN Econômico Gráfica e Editora.Também apóiam esta iniciativa a Master Locadora, Água Mineral Santa Maria, Offset Gráfica, Sebrae - Agência Cultural e Secretaria Municipal de Comércio, Indústria e Turismo - Sectur.

Confira as músicas selecionadas, por ordem alfabética

01 - A louca cinematográfica - Fellipe César C. Monteiro02 - As cores que o mundo tem para dar - Franklin Mário03 - Brinque o seu carnaval que eu brinco o meu - Luís Araújo / Vernon Bitu04 - Cegos no precipício - Antonio Carlos Spinelli05 - Côco de Patané - Leonardo Pinheiro Neto / Alexandre Lacerda06 - Daqui de cima - Preto Bronx / JH Gofú07 - Ela sim - Clara Pinheiro / Gabi Barbalho08 - Essa boe - Priguissa09 - Feliz ano inteiro - Jorge Negão10 - Há sempre música - Júlio Lima11 - Mãe Luíza ontem, hoje e sempre - João Martins de Souza12 - Maria da Conceição - Nubilene Fernandes13 - Miguxa do funk - Luciano Sabino da Costa / Danielle Lisboa Fontes14 - Na quina - Diogo Guanabara / Rodrigo Levino15 - Não vou mais - Jordan Luiz Santiago16 - Pião Mariana - Dany-L Oliveira / Zé do Rock17 - Pra que serve a Croácia - Carlos Bem / Romildo Soares18 - Pretinha cor-de-rosa - Emmanuel de Andrade / Luiz Cajú19 - São jorges - Iggor Dantas / Marcelo Veni20 - Sentimentos - Gustavo Brat de Carvalho21 - Tem a ver - Paulo Ricardo da Silva Gomes (Maguinho DaSilva)22 - Um xote no tempo - Joana Medeiros / Genildo Mateus23 - Vem no bem bolado - Miguel Carcará24 - Viagem ácida - Paulo Ricardo Fernandes Gurgel