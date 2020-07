Patu: Xanxan desloca funcionários e prejudica trabalho do Fórum Eleitoral Sete dos 13 funcionários saíram após a decisão da juíza em não aceitar o adiamento da eleição suplementar.

O prefeito em exercício de Patu, Alexandrino Suassuna (PMDB), o Xanxan, transferiu os sete funcionários do município que trabalhavam no Fórum Eleitoral para outras funções, prejudicando o trabalho do órgão.



A decisão foi tomada pelo pelo prefeito em exercício pouco depois que a juíza do Fórum, Gisela Besch, negou o pedido de Xanxan de adiar a eleição municipal, que acaba de acontecer e que deu vitória a sua adversária, Evilásia Gildênia (PSB).



Ela também havia anulado as eleições para presidência da Câmara Municipal de Patu que havia dado vitória a Xanxan já que ele, que foi reeleito, havia feito uma manobra para que os novos vereadores não concorressem ao cargo. Xanxan conseguiu uma liminar da Justiça e continuou presidente.



Agora, o órgão conta apenas com seis funcionários (um está de férias) e está com vários processos acumulados. De acordo com informações extra-oficiais, 70% das atividades estão paralisadas.



Xanxan deslocou outros funcionários do município, o que é considerado conduta vedada em época eleitoral. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público e pode pagar multa, além de as transferências serem anuladas. Não há perigo, entretanto, de cassação de registro.