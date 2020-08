Suspeito de matar sueco é detido, mas liberado por falta de reconhecimento Policiais detiveram homem na quarta-feira. Consulesa da Suécia, Annika Markkovic, chega a Natal nesta sexta-feira (6) para acompanhar o caso.

O suspeito de ter matado o bombeiro sueco Gert Björn Skytte Sangren, crime ocorrido no domingo (1), foi capturado na noite da quarta-feira (4), em Pipa, mas foi solto por falta de reconhecimento nesta quinta-feira (5). A informação foi confirmada pelo delegado Atanásio Gomes, designado em caráter especial para apurar a morte do turista.



Segundo ele, os dois vigilantes que estavam no hotel onde o bombeiro sueco estava com sua mulher no momento do crime não reconheceram o suspeito e por isso foi solto. “Ele já foi liberado. Sem reconhecimento não tínhamos como prender”, disse.



O delegado-geral de Polícia Civil, Elias Nobre, afirmou que as investigações continuam e o material coletado no suspeito está sendo averiguado.



Nesta sexta-feira (5), a consulesa da Suécia, Annika Markkovic, chega a Natal para acompanhar o caso e vai conversar com as autoridades responsáveis pela investigação, às 15h, na delegacia de Pipa.