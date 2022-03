Lei Djalma Maranhão inviabiliza patrocínios, diz produtor cultural

Elpídio Júnior

Segundo ele, a legislação inviabiliza muitos dos patrocínios porque não contempla o Imposto Sobre Serviço (ISS) Substituto.A Lei Djalma Maranhão isenta uma parte do ISS devido pela empresa patrocinadora de atividades culturais. Entretanto, no lugar do ISS, algumas empresas pagam ISS Substituto, que não é contemplado pela Lei.“Nos últimos anos houve ampliação da renúncia fiscal e captação de recursos diminuída”, disse Gustavo Wanderley, acreditando que a inclusão do ISS Substituto na isenção mudaria o cenário.“As maiores empresas do município são excluídas. Às vezes temos o patrocinador, mas a legislação não permite”, explicou.