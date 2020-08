Libertadores: Palmeiras perde para o Colo Colo O "jogo dos desesperados" foi no Palestra Itália; o time brasileiro assumiu a lanterna do Grupo 1.

O Palmeiras tropeçou diante do Colo Colo em casa - em pleno estádio Palestra Itália, o time paulista perdeu o "Jogo dos Desesperados" válido pela segunda rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América: 3 a 1. Os gols do Colo Colo foram marcados por Barrios, Torres e González; o gol de honra do Palmeiras foi de Keirrison.



Com isto, o Palmeiras assumiu a lanterna do grupo - nenhum ponto em duas partidas (antes, na rodada de estreia, o time perdeu para o LDU, 3 a 2, na casa do adversário) - e só volta a jogar no dia 8 de abril contra o Sport em Recife; o Colo Colo, líder do grupo (3 pontos em 2 partidas) joga antes, recebendo a LDU no Chile no próximo dia 12.



Mais brasileiros



Amanhã (04.03), mais equipes brasileiras jogam na Libertadores - às 21h50, o Sport-PE enfrenta o LDU (Equador) na Ilha do Retiro pelo Grupo 1; no mesmo horário, pelo Grupo 5, o Cruzeiro joga na Bolívia contra o Universitario de Sucre. Na quinta (05.03), o São Paulo vai à Colômbia enfrentar o America de Cali às 23h30, jogo válido pelo Grupo 4. E ainda tem o Grêmio - que só joga no dia 11, na Colômbia, onde enfrenta o Chicó FC pelo Grupo 7. Todos os horários são referentes ao fuso-horário de Brasília (DF).