Definidos os classificados para a segunda fase da Copa Robinson Faria Das 76 equipes que iniciaram a disputa mais acirrada do interior, 40 se classificaram para a próxima etapa.

Foram definidos neste final de semana os classificados para a segunda fase da Copa Robinson Faria de Futebol Amador, a maior competição do interior do estado.



Das 76 equipes que iniciaram a disputa mais acirrada do interior, 40 se classificaram para a próxima etapa.



Nesta fase os jogos serão disputados através do sistema mata-mata e a tabela será apresentada nesta terça-feira (26).



As partidas estão marcadas para os dias 30 e 31. Confira os times classificados para a segunda fase.



Classificados:





Palmeiras-Una, Palmeiras-Laranjeira de Abdias, ABC-Comum, América-Parnamirim, Seleção de Passa e Fica, Boca



Juniors-Lagoinha, Real Madrid-São Bento do Trairi, Fluminense-Gravatá, Várzea Futebol Clube, Grêmio-Lagoa do Mato,



Santa Cruz - Jundiá, América de Manibu- Goianinha, Palmeiras - Nova Cruz, Brasil de Cobé - Vera Cruz, Santa Cruz de Cuité - Pedro Velho, São Paulo - Goianinha, ABC de Muni-Tibau do Sul, Palmeiras de Arisco dos Pires - Jundiá, Família Teixeira - Pedro Velho, Boca Juniors - Lagoa Salgada, União-Nova Cruz, Seleção de Lagoa do Porto - Goianinha, Independente - Tangará, ABC - Brejinho, São Paulo - Várzea, Alecrim - Lagoa do Mato-Monte Alegre, Flamengo - Brejinho, Estrela do Mar - Passagem, Pedrinha - Lagoa de Pedra, Piranhas - Montanhas, Palmeiras de Taboca - Espírito Santo, Cruzeiro - Jundiá, Flamengo dos Cosme - São José Mipibu, Vila Nova - Nísia Floresta, Botafogo - Serrinha e União - Goianinha.