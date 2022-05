América treina no Machadão e dúvida está no ataque; Souza é desfalque Guilherme Macuglia vai definir entre Fábio Neves ou Sandro Hiroshi. Enquanto isso, Souza fez apenas condicionamento físico.

Com o estádio Machadão liberado para o jogo de sexta-feira (22) diante do Paraná, o América fez seu treinamento desta quarta-feira (20) no estádio como forma que os jogadores conheçam o campo onde vão jogar pela série B.



O desfalque certo para este jogo é o meia Souza, que fez apenas condicionamento físico e não fez trabalho com bola no Machadão. Já o atacante Lúcio aguarda uma definição do técnico Guilherme Macuglia de quem será seu companheiro no ataque alvirrubro. A dúvida está entre Sandro Hiroshi e Fábio Neves.



No treinamento desta quarta, Macuglia fez mudanças no gol, na zaga e no ataque do América onde entraram Rodolpho, Adalberto e Fábio Neves, respectivamente.



Observando fora de campo o treinamento, o superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai, disse que “a equipe ainda recente de entrosamento”. “Mas isso é coisa que vem com o tempo”, frisou. "Qualidade o time tem. A questão é entrosar", completou o dirigente.



Com relação a contratações, Nadai disse que nomes são sondados e que um lateral esquerdo e um volante são procurados para reforçar o alvirrubro.