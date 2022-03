Semsur incrementa rede de iluminação da praia da Redinha O trecho contemplado começa no Caju e, no total, foram trocadas as lâmpadas em 23 postes.

Dentro do cronograma de manutenção da rede de iluminação pública, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) realizou um incremento na potência dos pontos de luz da avenida Litorânea, na praia da Redinha.



O trecho contemplado começa no Caju e, no total, foram trocadas as lâmpadas em 23 postes. A potência que antes era de 70 watts agora é de 400 watts, garantindo a luminosidade ideal que a área requer.



Uma equipe de seis pessoas trabalhou no local para realizar a ação, que durou dois dias. Esse trabalho faz parte do projeto de revitalização da Praia da Redinha, que está passando por progressivas melhorias na área urbanística.



“Essa é uma das várias ações que a Semsur tem realizado para otimizar a iluminação da cidade, contribuindo com a segurança e assim diminuindo as reclamações relativas à iluminação pública”, complementou o secretário adjunto de Operações Thiago Trindade.



Para a Semsur, o cidadão tem um papel fundamental para colaborar na recuperação da iluminação pública. Basta entrar em contato com a secretaria pelo número 0800 281 8980 e registrar a ocorrência. O serviço funciona todos os dias, inclusive sábados e domingos, das 8h às 18h. A ligação é gratuita.