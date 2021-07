Pio Marinheiro assume vice-presidëncia de futebol do América Após renunciar cargo no TJD, ele já assume nova funçao e viaja ao Rio de Janeiro em busca de reforços para o América.

Pio Marinheiro é o novo vice-presidente de Futebol do América. A escolha do dirigente ocorreu em reunião da diretoria, realizada na terça-feira (14).



Pio assumirá imediatamente a função onde irá trabalhar ao lado do diretor de Futebol Marcus Vinicius Meira Pires, o "Peninha".



Os dois viajarão para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (16) para acompanhar a partida entre Botafogo x Americano, no Engenhão, válida pela Copa do Brasil no intuito de observar futuros reforços para o alvirrubro.



"Estou renunciando o TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) e espero poder ajudar o América a conseguir realizar um ótimo campeonato Brasileiro Série B, o acesso à primeira divisão é a nossa meta. Vamos trabalhar muito para que isso seja possível", projetou o novo vice-presidente de futebol.



Fonte: site do América de Natal