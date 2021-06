PF explica ação em Jardim de Angicos Superintendência da Polícia Federal esclarece operação naquela cidade e comenta matéria publicada pelo Nominuto.com

A Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Norte enviou ao Nominuto.com uma nota na qual explica a ação desencadeada na cidade de Jardim de Angicos, na última sexta-feira (3).



A nota baseada na matéria “Polícia Federal omite informações sobre assaltantes”, publicada neste veículo, destaca: “A Polícia Federal desenvolve suas ações pautadas em princípios normativos, éticos e constitucionais, portanto, sem jamais querer obstacular o sagrado direito que a imprensa tem de bem informar”.



Confira a nota:



Com relação à matéria publicada por esse prestigioso meio de comunicação na última sexta-feira(03), sob o título “Polícia Federal omite informações sobre assaltantes”, informamos que tal notícia carece de reparo visando melhor informar a opinião publica.



Naquele dia, várias equipes compostas de policias federais deixaram esta Superintendência em direção ao interior do estado visando capturar criminosos que haviam assaltado as agências dos correios de pelo menos duas cidades.



Perseguidos inicialmente por policiais militares, houve um confronto em Jardim de Angicos onde um dos supostos assaltantes veio a ser baleado e morto, enquanto outros dois conseguiram se evadir mata adentro.



Chegando ao local, os policiais federais mantiveram os primeiros contatos com a PM e isolaram a área para que tivessem início os trabalhos periciais e se chegasse a correta identificação do homem morto.



Os critérios técnicos adotados pela PF para tal procedimento não diferem de nenhuma outra polícia existente no planeta no que se refere à preservação do local de crime ou de veículos que tenham se envolvido em ações delituosas.



Quanto ao não fornecimento da placa do corsa branco, deve-se unicamente ao fato de que tal carro havia sido roubado para a prática daquela ação criminosa e, portanto, sua desnecessária identificação poderia vincular o nome do seu proprietário a um fato delituoso posterior cujas investigações se encontravam em andamento.



A Polícia Federal desenvolve suas ações pautadas em princípios normativos, éticos e constitucionais, portanto, sem jamais querer obstacular o sagrado direito que a imprensa tem de bem informar.