Casos monitorados no país sobem para 25 em oito estados Os casos suspeitos da doença permanecem em 30, distribuídos em SP, RJ, MG, PR, DF, GO, SC, MS, PE, CE e RO.

O Ministério da Saúde informou neste sábado (9) que o número de casos monitorados diante da possibilidade de gripe suína subiu de 18 para 25 e já não atingem sete mas oito estados brasileiros – a maioria em São Paulo (11).



Os casos suspeitos da doença permanecem em 30, distribuídos em São Paulo (12), no Rio de Janeiro (1), em Minas Gerais (4), no Paraná (4), no Distrito Federal (2), em Goiás (2), em Santa Catarina (1), em Mato Grosso do Sul (1), em Pernambuco (1), no Ceará (1) e em Rondônia (1). 123 casos foram descartados.



O número de brasileiros que tiveram o diagnóstico confirmado permanece em seis – cinco adultos jovens e uma criança. Dois casos são de São Paulo, dois do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais e um de Santa Catarina.



Três deles estiveram recentemente no México e dois nos Estados Unidos. O sexto paciente apresentou sintomas e contraiu a doença no Brasil, após manter contato com uma pessoa que esteve no México e teve a doença confirmada.



De acordo com o ministério, apenas os pacientes do Rio de Janeiro estão internados em unidade com isolamento respiratório. Os demais já receberam alta. Todos apresentaram síndrome gripal leve e, atualmente, passam bem.



A recomendação do governo brasileiro para as pessoas que sentirem algum dos sintomas da gripe e que passaram por países afetados pela doença procurem imediatamente um serviço público de saúde. Foram disponibilizados 52 hospitais de referência para o atendimento de pessoas com sintomas de gripe suína.