Juiz aceita denúncia do MPF e Protógenes vira réu por violação de sigilo Protógenes Queiroz foi indiciado pelo juiz o juiz federal Ali Mazloum por crimes de violação de sigilo funcional e fraude processual.

O delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, responsável pelas primeiras investigações da Operação Satiagraha, foi indiciado nesta segunda-feira (25) pelo juiz o juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por crimes de violação de sigilo funcional e fraude processual. O juiz aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF).



Mazloum também considerou ilegal a participação de agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na Operação Satiagraha e negou o pedido do Ministério Público de arquivar o processo que investiga a atuação dos agentes da Abin na operação desencadeada pela Polícia Federal. Agora, o processo irá para Procuradoria Geral da República.



De acordo com os procuradores Fábio Elizeu Gaspar, Roberto Antonio Dassié Diana, Ana Carolina Previtalli e Cristiane Bacha Canzian Casagrande, não houve crime na participação da Abin na Satiagraha, já que isso estaria previsto na lei do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).



Para o juiz, a participação dos agentes da Abin foi ilegal, pois o órgão “não figura entre os órgãos da segurança pública previstos na Carta Política, nem tem atribuições repressivas ou de investigação criminal”.



De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF, o primeiro vazamento de informação teria ocorrido quando o delegado convidou um produtor da Rede Globo para fazer a gravação em vídeo de um dos encontros ocorridos, em São Paulo, durante ação controlada judicialmente.



Na ação, foram registradas as ofertas de suborno de dois emissários do banqueiro Daniel Dantas - o ex-presidente da Brasil Telecom, Humberto Braz, e o professor Hugo Chicaroni - a um delegado da Polícia Federal, que atuava no caso. Pela tentativa de suborno, Dantas e os dois emissários foram condenados em primeira instância pelo juiz Fausto De Sanctis.



O segundo vazamento estaria relacionado ao fato do delegado Protógenes ter feito contatos com um jornalista da Rede Globo durante as investigações e tê-lo informado, com antecedência, sobre o momento da prisão do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta.



Na imagem que a Rede Globo mostrou, Pitta foi preso de pijamas o que teria resultado, na visão dos procuradores, em “dano à imagem” do investigado.



Já a fraude processual teria ocorrido no tratamento dado pela Polícia Federal à fita das imagens, que teriam sido editadas, suprimindo os trechos em que os produtores e cinegrafistas da Rede Globo apareciam na gravação. O juiz também aceitou a denúncia contra o escrivão da Polícia Federal Amadeu Ranieri.