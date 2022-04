Arturzinho é o novo treinador do ABC

Site do Bahia Depois de treinar o Bahia, ano passado, Artur está de volta; ABC é o time

Artur dos Santos Lima, mais conhecido como Arturzinho, tem chegada prevista até a quarta-feira (20), quando se juntará ao grupo de jogadores, visando sua estréia, diante do Juventude/RS, no sábado (23), em Caxias do Sul (RS).Depois de alguns contatos com Givanildo Oliveira, a espera por uma resposta, e a costatação de que o treinador poderia protelar sua decisão, e por ter pressa na escolha de um substituto para Heriberto da Cunha, o nome de Artur foi ventilado.A diretoria do alvinegro entrou em contato com o advogado Felipe Augusto Leite, advogado do técnico em algumas causas trabalhistas e amigo pessoal do profissional. Foi feita a intermediação, troca de telefones, e por volta das 23h30 da noite de ontem, segunda-feira (18), o acerto foi firmado.Arturzinho só não desembrca imediatamente em Natal porque vai fazer alguns ajustes no seu centro de treinamento no Rio de Janeiro. O treinador campeão da Copa do Nordeste em 1998 pelo América, atuou pela última vez no Bahia, ano passado.Arturzinho trará consigo apenas seu auxiliar técnico. Em breve, maiores informações.: Artur dos Santos Lima13/05/1956Vitória/BA (1997), Fluminense/RJ (1997), América/RN (1998), Sampaio Corrêa/MA (1999), Santa Cruz/PE (1999), Vitória/BA (2000), Vila Nova/GO (2001), Vitória/BA (2002), Sampaio Corrêa/MA (2003), Vitória/BA (2004), Olaria/RJ (2005), Vitória/BA (2006), Bahia/BA (2006-2008) .