Servidores destacam irregularidades na Reforma Administrativa

Elpídio Júnior

Cerca de 400 funcionários do município estiveram presentes na apresentação do novo organograma das secretarias, criação de pastas e estratégias da administração da prefeita Micarla de Sousa. Porém os servidores ressaltaram algumas irregularidades no que diz respeito a gratificações, aditivos e Plano de Cargos, Carreira e Salários.“Temos que ter uma nova discussão, vimos que há algumas alterações da nova gestão que não condizem com a realidade do pagamento do funcionalismo público. As gratificações estão sendo confundidas com aditivos que serão retirados. Se há servidor que está recendo a mais do que trabalha não está aqui, por isso vamos lutar pelos nossos direitos já conquistados”, disse a presidente do Sinsenat, Soraya Godeiro.Entre as alterações, a presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Natal alertou sobre uma taxa da Secretaria de Obras e Viação (Semov) que distribui entre os funcionários lucros, de acordo, com a produção da pasta em obras.“A taxa está sendo identificada no Projeto de Lei da Reforma de forma única. Ou seja, independente da realização ou não de obras, todos serão contemplados com um valor fixo. Para os pedreiros e peões de obra será ótimo, porque mesmo que não tenha obra, eles serão contemplados de um mesmo valor. Mas os engenheiros não ficarão muito satisfeitos, porque existia uma variação pra eles. Então temos que ser éticos e explicar o que realmente diz a matéria”, esclareceu a presidente do Sindicato.Soraya Godeiro parabenizou as novas mudanças apresentadas pelo secretário Roberto Lima, referentes a adequações e capacitações que deverão ser realizadas para o melhor desempenho do trabalho dos servidores públicos, mas vai esperar as estratégias serem colocadas em prática para poder fazer uma avaliação mais minuciosa.“Vamos ver na prática se as novas secretarias e estas adequações vão mesmo ser eficientes, além do novo modelo de gestão operacional apresentado pelo secretário. A partir destas adequações que Roberto Lima deu um prazo de 90 dias para as alterações sejam todas colocadas em prática é que poderemos fazer uma primeira avaliação”, ressaltou.O sindicato solicitou ainda que as mudanças no Plano de Cargos, Carreiras e Salários e as possíveis adequações das gratificações, discutidas no encontro e nas próximas oportunidades com a administração municipal também tenham um prazo para as alterações.“Gostaria que também fosse estipulado um prazo para as adequações ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores de Natal e as mudanças no que diz respeito a gratificações e aditivos”, concluiu.