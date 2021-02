Homem invade casa para roubar um celular Ação durou poucos minutos, mas, vizinhos teriam pensado que se tratava de um sequestro.

Um homem invadiu uma casa na rua Teatrólogo Meira Pires, em Capim Macio, para roubar apenas um celular. De acordo com a Polícia Militar, a ação durou poucos minutos, mas, vizinhos teriam pensado que se tratava de um sequestro.



Isso porque ao invadir a residência, o acusado rendeu algumas pessoas. Com isso, populares acionaram a polícia e uma viatura logo chegou ao local. No entanto, o homem já havia roubado um aparelho celular e fugido pelos fundos da casa.



A polícia acredita que ele poderia tentar roubar outros objetos, mas, teria se assustado e acabou fugindo. Algumas diligências foram realizadas, mas, o assaltante não foi capturado.