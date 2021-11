Após reforma, posto de Saúde do Planalto segue fechado Reabertura do prédio deveria acontecer nesta quarta-feira (29), mas até as 17h, estava fechado.

Depois de uma pequena reforma para solucionar problemas de infiltração, a Unidade Básica de Saúde do Planalto continua fechada mesmo após anúncio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de reabertura do prédio.



A constatação aconteceu na tarde desta quarta-feira (29). Com as portas encostadas, restaram aos pacientes a volta para casa sem o atendimento. Helanistel Câmara, morador do bairro, explicou que veio tentar uma ficha para ser atendido em um outro dia.



“Quando a gente pega um ficha, são necessários dois ou três dias para ser atendido por causa da dificuldade de médico”, falou. Ele revelou ainda que o freezer que acomodava as vacinas da gripe e da BCG está queimado desde uma queda de energia.



A informação da SMS é que a Unidade do Planalto será reaberta nesta quinta-feira (30).