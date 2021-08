Contra o cansaço e o Potyguar, ABC busca título do segundo turno

Júlio Pinheiro Ben-Hur externou o cansaço do elenco pela maratona de jogos.

Cansaço à parte, além do título do segundo turno, está em jogo no domingo (19) uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Ben-Hur lembrou que “no primeiro turno a equipe não foi bem” e que no segundo turno “corrigiram algumas coisas” e o ABC apresentou um “futebol mais agradável”.Além da vantagem de jogar em casa e por empate, o ABC teve boas notícias no treino desta sexta-feira (17): o atacante Valdir Papel volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Santa Cruz e os jogadores Rogério e Simão tiveram progresso na recuperação de problemas médicos podendo ser opções para o técnico Heriberto da Cunha.Um dos que estava entregue ao Departamento Médico, Rogério lembrou da lesão sofrida no tornozelo durante o jogo contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. "Serei reavaliado porque ainda não estou 100%", declarouJá o atacante Valdir Papel, que voltou ao ABC neste segundo turno e sofreu em alguns jogos com a "marcação" da torcida por conta de gols perdidos, está bastante entusiasmado com a decisão do domingo (19).Depois de cumprir suspensão automática contra o Santa Cruz, o atacante alvinegro argumentou que "os gols perdidos acontecem e é normal que a torcida cobre". "Mas eu estou tranquilo quando eu tiver a oportunidade para concluir em gol na decisão", afirmou.