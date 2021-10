Kaká negocia com Manchester United, diz tablóide Tablóide britânico "The Sun" traz na edição deste sábado (25) possível encontro dos dirigentes do time inglês e do Milan.

O meia brasileiro Kaká estaria na mira do Manchester United e representantes do jogador do Milan já teriam se encontrado com dirigentes ingleses, segundo informou hoje o tablóide britânico "The Sun".



De acordo com a publicação, os agentes do jogador se encontraram nesta sexta com membros do United. Na negociação, Kaká receberia 35 milhões de libras. Uma fonte ligada ao Milan e citada pelo "The Sun" disse que a reunião foi "positiva", mas não houve acordo.



"O jogador quer um contrato de cinco temporadas, com salários de 135 mil libras por semana. Ele está determinado a acertar com o United e estes números se encontram dentro da realidade financeira do clube", afirmou a fonte.



O tablóide ainda publicou uma declaração antiga atribuída a Kaká, na qual o meia elogiava o United.



"O Manchester tem grandes jogadores, como Giggs, Scholes e, especialmente, Wayne Rooney. Um de meus melhores amigos, Anderson, também joga lá. Como alguém poderia dizer não? Eles são campeões ingleses e europeus, e um grande clube para se jogar", disse Kaká, segundo o "The Sun".