Vivaldo vai se dedicar à Saúde do Seridó quando deixar AL

Arquivo Nominuto Vivaldo: tranquilidade para a saída da Assembleia.

Exercendo o mandato integralmente desde 2006, Vivaldo afirma que nunca deixou de discutir questões relacionadas às condições de Saúde nos municípios do Seridó, inclusive, estando tratando sobre instalações de novas unidades de atendimento em Caicó e a implantação do Samu na cidade. Segundo o parlamentar, a população da região está cobrando o seu retorno.“O pessoal quer que eu volte a consultar por lá, fique mais perto das pessoas. Sou um médicos dos bons”, brinca o pediatra Vivaldo Costa.Sobre a possibilidade de assumir um cargo no Executivo, Vivaldo não descartou, mas disse que não houve convite. Questionado se aceitaria ocupar o Gabinete Civil na vaga que será deixada por Gustavo Carvalho, o parlamentar preferiu a prudência.“Não estou pleiteando nada. Se eu disser que estou à disposição, eu estarei pleiteando”, despistou.