Rastapé recebe Dominguinhos

Divulgação Dominguinhos é natural de Garanhus, do Pernambuco

José Domingos de Morais é seguidor do baião de Luiz Gonzaga. Toca e compõe desde os oito anos de idade e a partir de então aperfeiçoa técnicas da sanfona.O artista apresenta pelo país seus grandes sucessos, que foram gravados pela primeira vez em 50 anos de carreira em um disco ao vivo no álbum “Dominguinhos Ao Vivo”.A gravação foi realizada em dois espetáculos que lotaram o concorrido teatro Sesc Pompéia, na capital paulista. No disco, vinte e cinco músicas em 16 faixas contam inclusive com orquestra.

Show de Dominguinhos

Particpação de Guto e Forró Universitário

No Rastapé (rua Aristides Porpino Filho, Ponta Negra) Quinta-feira (30)

Ingressos: R$ 20 (no Sancho e conveniência do posto Novo Horizonte)

Informações: 3219-0181