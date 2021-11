Votação da Reforma Administrativa é suspensa na Câmara

Elpidio Junior

O vereador argumentou que houve um discurso prévio com os vereadores de oposição e o secretário de Administração de Natal, Roberto Lima. No entanto, segundo Câmara, o secretário orientou que a situação deveria rejeitar as dez emendas.O projeto da NatalPrev é o último dos quatro da Reforma Administrativa. O que tratava do Procon Municipal também foi aprovado nesta quarta-feira (29). A sessão será retomada na quinta-feira (30) às 14h.*Mais informações em instantes