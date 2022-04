Maisla é enterrada no dia em que festejaria aniversário de 11 anos

Fotos: Abelardo Nunes Cerca de 400 pessoas acompanharam o velório e o enterro.

“Vim apenas para dar apoio à família. Qualquer cidadão de bem fica emocionado com uma história horrível como essa”, falou a dona-de-casa Maria Juvino de Souza, que mora em Igapó, mesmo bairro onde as partes do corpo de Maisla foram encontradas.A família de Maisla já tinha preparado a festa de aniversário da estudante. “Já tínhamos comprado todo o material da festinha e encomendado os doces, os salgados e o bolo. Mas agora isso tudo não serve mais porque ela foi vítima de um monstro”, disse a dona-de-casa Ângela Mariana, tia de Maisla.Os familiares de Maisla Mariana não conseguiram falar com a imprensa. “A gente só quer justiça. A polícia tem que ver se o homem que está preso (Osvaldo Pereira de Aguiar) é mesmo o culpado e ele tem que pagar pelo o que fez”, limitou-se dizer a costureira Selma Mariana, também tia da estudante.Professores, amigos da escola estadual Padre José Maria Biezinger e da igreja Adventista do 7º Dia também estiveram no velório e no sepultamento de Maisla Mariana.“Ela era uma excelente criança e uma aluna exemplar. Chegou à escola este ano, mas já era muito apegada a todas nós. Eu posso dizer que perdi uma filha”, falou a professora Ana Lúcia, coordenadora de Maisla na escola em que ela cursava o 6º ano do ensino fundamental.O corpo de Maisla foi liberado do Itep por volta das 7h desta sexta-feira. Em seguida ela foi levada para ser velada no ginásio poliesportivo de Jardim Lola, bairro onde ela morava. Por volta das 9h, o corpo seguiu em cortejo para ser enterrado no cemitério de Santo Antônio, distrito de São Gonçalo do Amarante.A população presente estava comovida com a história da morte cruel de Maisla Mariana. Algumas pessoas também levaram cartazes de apoio à família. “Esse pessoal precisa de ajuda. As autoridades têm que dar toda ajuda de que eles necessitarem. Além disso, precisam de uma resposta da polícia para comprovar quem realmente fez essa barbaridade”, disse o moto-taxista João Maria Medeiros.A morte de Maisla Mariana dos Santos está sendo investigada pela delegada Adriana Shirley de Freitas Caldas, titular da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Até o momento, apenas o ambulante Osvaldo Pereira de Aguiar está preso sob suspeita de envolvimento com o crime. Ele nega que tenha matado e esquartejado Maisla Mariana, mas, segundo fontes do, já há vários indícios que apontam o envolvimento dele no assassinato.