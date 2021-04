Conheça os riscos da comida de rua

Inimigos invisíveis

A nutricionista da Coordenadoria Municipal de Vigilância Sanitária (Covisa), Catarina Lisboa, chama a esse tipo de alimentação de fome oculta. "Enquanto a pessoa se enche de massa, por exemplo, o organismo sente falta de ferro e vitaminas" afirma. Quem tem esse hábito corre risco de adquirir, futuramente, uma doença cardiovascular. Uma alimentação barata e rápida que pode sair caro e em longo prazo.Risco do qual Francisca Maria das Neves tem consciência. Aos 51 anos de idade, com uma aparência de 60, ela é diabética e possui altas taxas de colesterol. Ambulante, vende e come sua batata frita há doze anos mesmo sabendo dos males. "Eu tenho medo de ir ao médico porque ele vai mandar eu parar de comer", fala Francisca em meio a risadas contidas.Uma das piores comidas de rua, lembra Lisboa, é a fritura. Com o aquecimento cada vez mais alto do óleo, a gordura fica cada vez mais saturada e, em excesso, é nociva a saúde. Além de potencializar a produção de uma toxina cancerígena chamada de acroleína. Ela é produzida por uma reação química quando o óleo passa do ponto de ebulição (acima de 180º). "Isso apenas acontece quando não há inspeção e fiscalização sanitária, como é o caso dos ambulantes" fala a nutricionista.A equipe de nutricionistas da Covisa aconselha um cardápio barato, rápido e saudável para os apressados que desejam fazer um lanche na rua. No lugar do refrigerante um suco natural ou iogurte de fruta; ao invés da coxinha, uma fruta; e se for comer um bauru, prefira sanduíche natural (de preferência pão integral com salada e carne, frango, ou atum, por exemplo). Esses produtos você encontra em lanchonetes ou pode trazer de casa, mas lembre-se: um lanche como esse não substitui uma refeição.Uma outra preocupação levantada pela nutricionista é o risco de contaminação. "Todo alimento que você consome na rua está exposto a bactérias, pois o ambulante não possui ponto de água nem energia elétrica para higienização e refrigeração" diz.Catarina Lisboa aconselha que a população evite consumir esse tipo de alimento de rua "O ambulante não é fiscalizado pela Vigilância porque ele não é fixo", e sugere: "É melhor procurar lugares com alvará da Vigilância Sanitária e sempre equilibrar a alimentação com vitaminas, proteínas, carboidratos e minerais".O consumo de alimentos infectados pode causar a chamada "infecção tóxica" ou "intoxicação", devido à liberação de toxinas por bactérias. A intoxicação tanto pode reagir instantaneamente, como é o caso de pessoas que passam mal pouco depois da ingestão, como há a intoxicação permanente, como é o caso da Salmonella, bactéria encontrada em produtos de confeitaria, maionese, carnes e derivados.De acordo com estudos feitos pela REDAT Alimentos (Rede de Apoio Tecnológico às Micro e Pequenas Empresas) de Minas Gerais, a Salmonela provoca a gastroenterite, caracterizada por infecção no intestino de duração curta (12 à 16h) e a febre tifóide que pode durar de sete a 14 dias, cujos sintomas típicos são a febre alta, dor de cabeça e constipação intestinal, que pode ser fatal.