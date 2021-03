Quatro são presos após assalto em Potilândia Acusados teriam seguido uma mulher e tomado o celular dela. No entanto, antes que eles fugissem, a polícia foi acionada.

Policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) prenderam quatro homens na tarde desta sexta-feira (27), após um assalto em Potilândia, zona Sul de Natal. Os acusados teriam seguido uma mulher e tomado o celular dela. No entanto, antes que eles fugissem, a polícia foi acionada.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), após tomar o celular da vítima, os quatro assaltantes ficaram passando o aparelho de mão em mão, como forma de brincadeira.



Diante disso, populares acionaram a Polícia Militar e uma viatura da Rocam foi até o local. Os quatro foram presos em flagrante, mas nenhum deles estava armado. A ocorrência foi registrada ao lado da estação de transferência de Potilândia.