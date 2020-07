ASSU e Santa Cruz prometem justificar campanhas na decisão

Os dois clubes que decidem o primeiro turno do Campeonato Estadual neste domingo (1º) não chegaram à final por acaso. Desde as primeiras rodadas, ASSU e Santa Cruz vem com boas campanhas.O Santa Cruz começou com cinco vitórias seguidas enquanto o ASSU teve três vitórias, um empate e uma derrota. Ambos continuaram conquistando pontos importantes e foram ganhando força dentro do campeonato com o passar das rodadas.Equipes com investimentos reduzidos, mas com objetivos bem definidos, ASSU e Santa Cruz representam o futebol do interior potiguarLíder do campeonato durante nove rodadas, o Santa Cruz teve uma queda em seu rendimento nas rodadas finais enquanto o ASSU veio numa crescente, que culminou na vitória fora de casa justamente diante do Santa Cruz.Para a decisão, o “Camaleão do Vale” tem a vantagem de jogar em casa – no estádio “Edgarzão” – e pelo empate por ter melhor campanha que o adversário durante o primeiro turno.Os internautas poderão acompanhar a decisão do primeiro turno do Campeonato Estadual com a cobertura em tempo real doa partir das 17h.

ASSU 1x0 PotyguarSanta Cruz 1x0 ABCIndependente 1x2 Santa CruzAlecrim 0x2 ASSUABC 2 X 1 ASSUMacau 0X1 Santa CruzASSU 1 X 0 RealSanta Cruz 1X0 Potiguar-MASSU 2X2 AméricaAlecrim 0X1 Santa CruzMacau 2X2 AssuAmérica 1X1 Santa CruzSanta Cruz 1 X 2 Potyguar-CO Assu folgouASSU 4 X 0 CorintiansBaraúnas 1X1 Santa CruzPotiguar-M 1 X 3 ASSUO Santa Cruz folgouASSU 1X1 BaraúnasSanta Cruz 3X1 CorintiansSanta Cruz 0 X 1 ASSU