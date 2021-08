João Xavier: Ele respira esporte

Foto: Cedida

Na época, já lotado na Bahia, dedicava o tempo a atividade profissional e mesmo com o tempo corrido ainda conseguiu duas formações superiores em Engenharia Química e Direito.Na cidade de Ilhéus decidiu ficar por um motivo bastante peculiar. "Quando fui aprovado no concurso, não havia vagas para todo o Nordeste. Vi que tinha em Ilhéus, cidade de praia e, por isso, parecida com Natal". Na cidade baiana, passou 11 anos no local que tratou como "um lugar maravilhoso e que tenho muitos amigos".Xavier explicou que além das atividades como policial, o futsal preenchia o tempo de lazer, quando defendia ou treinava com os colegas nas competições entre academias. No entanto, em 1993, um acidente de trabalho lhe tirou provisoriamente de cena. Em uma operação contra narcotraficantes, após troca de tiros com bandidos, foi alvejado com três balas. O resultado foi que passou dois anos fazendo fisioterapia."Quando eu cai, não apaguei e começou a passar um filme de toda a minha vida em alta velocidade. Apenas a troca de tiros com o bandido é que passava em câmera lenta. Depois disso, a junta médica quis me aposentar com direito a todas as vantagens, mas por amor a Polícia eu preferi continuar trabalhando e estou até hoje", revelou.Com a recuperação, veio uma nova vida. Após passa um tempo de molho, voltou a praticar esportes, desta feita a bola da vez foi o tiro. Por influência de Marconi da Costa Gomes, "um dos maiores atiradores do RN" e colega de Policia, passou a se dedicar a atividade que hoje defende com muito orgulho. "Em 2000 eu conheci o tiro prático e aprendi muito com Marconi. Aliás, todos os atiradores daqui devem a ele. Um dos momentos tristes foi quando ele faleceu em um acidente de carro, em Brasília, em 2003", lembra.Na nova atividade encontrou um caminho que se afunilou a ação como policial. "Achei muito interessante o tiro prático porque é o maior fundamento para o tiro de combate por representar precisão, potência e velocidade. Acredito que se eu já praticasse o tiro não teria sido alvejado", completou.E como prêmio pela dedicação, foi campeão por equipe pelo clube da Polícia Militar em seu campeonato de estreia, em 2000. Como a equipe de tiro da Polícia Federal já estava completa, conseguiu vaga no grupo dos colegas e levantou o trofeu.Xavier destacou a segurança do esporte que é praticado pelos mais diferentes públicos como policiais, empresários, juízes, médicos entre outros. "Eles não são aceitos no clube observando a classe social e sim a qualidade do atleta. É preciso apresentar certidões negativas da Justiça Federal, Justiça Comum, Justiça Militar e duas da Justiça Eleitoral", minudenciou. A fala é do mais novo presidente da Federação Norte-rio-grandense de Tiro Prático (FNTP), empossado há menos de uma semana.Nas competições já conquistou título como o 5º lugar no Torneio Visconde de Taunay de Tiro Prático, disputado na Clube dos Caçadores de Natal (CCN), na Lagoa do Bonfim, 1º lugar no Torneio Norte-rio-grandense de Policiais e Forças Armadas, em 2006, campeão Estadual em 2006 e 2007, campeão do Torneio da Marinho de Tiro Prático e vice-campeão Brasileiro em 2006. Todas as disputas na categoria Production B, na qual a arma não sofre alteração para as competições."Em todos os anos de tiro prático nunca soube de nenhum relato de acidente envolvendo ninguém. É um esporte muito seguro no qual os participantes vão para se relaxar. A atividade é light, diet e tranquila, e os atletas vão para atirar, desestressar e sentir o cheiro da pólvora. Quando acaba a competição, nós guardamos as armas e vamos para a nossa confraternização com harmonia, paz e concórdia", relata.Escolhido de forma praticamente unânime diante de todas as seis associações de tiro do Estado, Xavier falou sobre a intenção à frente da Federação. "Até 2010 queremos contribuir com o sucesso do tiro prático como toda a nossa diretoria constituída. A nossa intenção é tão somente divulgar o esporte, aumentando o número de associados e massificar a prática", planejou.Atualmente é professor da Academia Nacional de Polícia, professor de reciclagem de policiais federais e ministra o curso para militares e civis de tiro tático, conhecido como tiro de combate e combate em ambiente confinado (CQB).