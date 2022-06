Natal sedia Forum Internacional de Educação Olímpica Até a quarta (27), o Praiamar Hotel será o palco de discussões sobre o esporte, envolvendo a educação, o turisno e a cultura.

A partir de hoje, o Praiamar Hotel será o palco do Fórum Internacional de Educação Olímpica. O evento - destinado a profissionais e estudantes de educação física e áreas afins, como educação, saúde e turismo, além dos desportistas em geral - tem como objetivo divulgar informações sobre como o esporte pode ser utilizado como instrumento de formação de um povo; e segue até a quarta (27).



Natal é a terceira cidade do país a receber o Forum, que já teve lugar em São Paulo (SP) e em Porto Alegre (RS). "Com este evento estamos descentralizando o conhecimento das regiões Sul e Sudeste", considerou Magnólia Figueiredo, secretária de estado de Esporte e Lazer.



Programação



A abertura será às 19h30, seguindo-se uma mesa redonda sobre a Educação Olímpica no Brasil e no mundo, com representantes do MEC, Ministério do Esporte e Universidade Gama Filho-RJ, encerrando com o lançamento de livros.



Na terça (26), às 8h30, o assunto é "Educação Olímpica: Olhares e Perspectivas"; e às 10h30, o assunto é "Educação Olímpica: Valores no Esporte". As mesas redondas continuam à tarde - às 14h o tema é "Educação Olímpica, Juventude, Lazer e Turismo" (com a partivcipação internacional de Yves Vanden Auweele, da Universidade Católica de Leuven, Bélgica; a mesa terá aindaRicardo Leyser Gonçalves, secretário nacional de Alto Rendimento do Ministério do Esporte); às 16h30 tem "Olimpismo e Educação Olímpica"; à noite, a partir das 18h30, é a vez de se discutir "Educação Olímpica, Diversidade e Multiculturalismo".



O último dia será a quarta (27). às 8h30, a mesa redonda será sobre "Educação Olímpica – História e Memória" (com a participação internacional de Christian Wacker, do Museu Olímpico Doha, Qatar; além de um representante do Ministéio da Cultura); às 10h30min tem "Cenários para o Desenvolvimento da Educação Olímpica do Brasil" (aqui, outra participação internacional, a de Derek Casey, do World Leisure Association – Reino Unido; mais o jornalista esportvo Eduardo Zebini). Por fim, será feita uma avaliação do Forum às 12h20, seguindo-se a solenidade de encerramento.



O Forum tem iniciativa do Ministério do Esporte e do Centro de Estudos Olímpicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CEO-UFRGS) - e apoio do Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Esporte e Lazer (SEEL).