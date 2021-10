Jovem de 15 anos é assassinado em Felipe Camarão Crime ocorreu por volta da 1h da madrugada deste sábado (25).

O adolescente Gleydson Santana da Silveira, 15 anos, foi morto dentro de sua residência, no bairro de Felipe Camarão, na madrugada deste sábado (25). O corpo do jovem já está no Itep. Ele morava na Travessa São José e foi vítima de disparos com arma de fogo por volta da 1h da madrugada. A polícia está investigando o motivo do assassinato.