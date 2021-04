ABC se reapresenta e treina no Machadão na terça-feira Com dimensões de campo maiores que o Frasqueirão, jogadores do alvinegro farão um trabalho de adaptação nesta-segunda-feira (30).

Líder isolado do segundo turno, o ABC se reapresentou nesta segunda-feira (30) após a vitória diante do ASSU e já visa o clássico-rei contra o América na quinta-feira (2). Pensando nisso, a diretoria do alvinegro vai treinar na terça-feira (31), no Machadão, às 16h.



A idéia do ABC colocar os jogadores treinarem no Machadão é para que se adaptem as dimensões do estádio, maiores que a do Frasqueirão.



A dúvida do técnico Heriberto da Cunha é o atacante Paulinho Macaíba, com dores no joelho ainda está sob observação do Departamento Médico.



Para o jogo contra o maior rival, o alvinegro tem o retorno do volante Erandir, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



O clássico da quinta-feira ganha mais em emoção porque o América precisa a todo custo de um resultado positivo e um tropeço diante do rival pode significar a eliminação do campeonato Estadual deste ano.