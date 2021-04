A revolução de Nicolelis

Junto com o artigo publicado na Science na edição de 20 de março, a capital potiguar ganhou o noticiário nacional e mundial porque a segunda fase da pesquisa, iniciada no Centro de Neuroengenharia da Universidade de Duke, na Carolina do Norte (EUA), será realizada no Instituto Internacional de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS).Em Duke, os pesquisadores realizaram testes com camundongos e ratos, que sugerem uma nova forma de tratamento para o Mal de Parkinson, mais simples e menos invasivo do que as existentes, em que a estimulação elétrica é feita diretamente no cérebro."A técnica funciona usando a superfície da medula espinhal para transmitir um sinal elétrico para o cérebro de tal maneira que as células voltem a disparar de maneira normal e não todas elas ao mesmo tempo. Testamos isso com ratos com sintomas semelhantes ao da doença de Parkinson e tivemos resultados muito bons", explicou o pesquisador em conversa com a reportagem, por telefone, da Carolina do Norte, Estados Unidos.Ainda este ano, a pesquisa irá evoluir para testes com primatas, mais precisamente saguis. Esses estudos serão feitos no Instituto de Neurociência de Natal. A pesquisa será liderada pelo chileno Romulo Fuentes, integrante da equipe de Duke e foi quem deu início ao trabalho. Fuentes, que foi aprovado no concurso para professor da UFRN, virá morar na cidade e realizará a pesquisa junto com estudantes do IINN e Nicolelis."Vamos testar a eficiência da técnica em primatas que tem o cérebro próximo do nosso. Se esses estudos forem bem sucedidos, a gente vai ter a confirmação de que existe boa chance de funcionar em seres humanos", destaca Nicolelis.Miguel Nicolelis estima que em um ano será possível ter resultados seguros para avançar para os testes clínicos. "Os testes clínicos serão em colaboração entre o grupo da Duke e um grupo no Brasil, mas nós ainda estamos procurando parceiros".O pesquisador sonha que, assim que a técnica seja viável clinicamente, ela possa ser implementada no Brasil rapidamente."Espero que um brasileiro possa ser o primeiro a se beneficiar dessa técnica e, logo depois, pacientes do mundo inteiro. Como é uma técnica simples de ser testada, acredito que em 2010 a gente já possa saber sobre sua eficiência clínica", prevê.Além do Mal de Parkinson, Nicolelis acredita que a nova técnica cirúrgica possa ser eficaz no tratamento de outras doenças motoras, como epilepsia. Sobre os benefícios que a realização da pesquisa trará para Natal, Miguel Nicolelis é taxativo: "Natal será colocada no mapa mundial". E acrescenta: "Acho importante que as autoridades brasileiras, federais, estaduais e municipais, notem o impacto que esse tipo de atividade traz para o Brasil, o estado do RN, as cidades de Natal e Macaíba".Miguel Nicolelis é visto como o brasileiro com maiores chances de ganhar o prêmio Nobel de medicina. As pesquisas realizadas pelo neurocientista com neuropróteses, controladas pelo pensamento que seriam uma alternativa para as pessoas com paralisia e agora a nova técnica para o tratamento para o mal de Parkinson dá ao pesquisador boas chances.No ano passado, houve rumores na comunidade neurocientífica de que Nicolelis foi realmente indicado. O prêmio não saiu, mas Nicolelis foi convidado como um dos quatro palestrantes em uma conferência que acontece uma vez por ano em Estocolmo, na Suécia. O detalhe é que os palestrantes tornam-se vencedores ou futuros vencedores do Nobel.Apesar das chances, Nicolelis sempre disse não se importar com o prêmio. Em entrevista à revista Época, na semana passada, ele declarou que não tem a mínima chance de ganhar um Nobel. "É uma coisa muito competitiva, e eu não participo das rodas sociais onde essas decisões são tomadas.Mas se, nos próximos anos, eu conseguir produzir essa nova teoria do cérebro e ela for aceita, como também consiga construir as próteses robóticas que vão alterar a vida de gente que está paralisada, o resto é... é o resto. Realizar estes feitos é a minha obsessão. Se eu conseguir chegar perto de realizar algum destes objetivos, e o Palmeiras voltar a ganhar alguma coisa que preste, vou estar satisfeito", disse.Na Sabatina, Nicolelis também falou sobre o assunto, dizendo que não pensa em receber o prêmio Nobel de Ciência, mas que também não se recusaria a ser premiado. "Não penso nisso. Meu maior prêmio é ver uma criança aprendendo", destacou o cientista.O Parkinson é uma doença neurológica que compromete os movimentos da pessoa. Ao contrário do que se imagina, a memória e a inteligência dos indivíduos com Parkinson não são comprometidas, ou seja, a pessoa continua a recordar de fatos e acontecimentos.A doença atua na degeneração e morte dos neurônios que produzem a dopamina no sistema nervoso central.A não produção da dopamina provoca a perda da condução de neurotransmissores, (as correntes nervosas) pelo corpo, que são responsáveis pela coordenação e controle de todos os movimentos que o organismo pode ter. Dessa forma, a falta da dopamina no organismo causa cansaço, fraqueza, tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, dificuldade para se movimentar e alterações na fala. É sabido que o aparecimento de tais sintomas só ocorre quando cerca de 80% dos neurônios já estão mortos.Miguel Angelo Laporta Nicolelis, 48 anos, é paulista, filho da escritora de literatura infanto-juvenil Giselda Laporta Nicolelis. Formado em medicina pela USP, foi cursar o pós-doutorado na Universidade Hahnemann, na Filadélfia, há 20 anos. Na década de 90, seguiu para a Universidade Duke, na Carolina do Norte, onde hoje ocupa os cargos de professor titular de Neurobiologia e Engenharia Biomédica, além de diretor do Centro de Neuroengenharia.O brasileiro seguiu para os Estados Unidos para desenvolver estudos sobre a integração do cérebro humano com máquinas, visando a criação de próteses neurais para a reabilitação de pacientes com paralisia corporal causada por doenças neurodegenerativas.Em 2001, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) incluiu o trabalho do pesquisador brasileiro na lista das tecnologias que vão mudar o mundo. Em 2004, Nicolelis foi apontado como um dos 50 líderes em tecnologia pela revista "Scientific American".Outras honrarias incluem os prêmios Acadêmico Whitehead, Ruth e Morris Williams Jr., Thomas Lanford da Universidade de Duke, entre outros.Miguel Nicolelis é também conhecido como propagador da ciência como agente de transformação social. Ele, juntamente com Sidarta Ribeiro, idealizou e fundou o Instituto Internacional de Neurociência de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS).O projeto, que tornou Natal referência mundial de pesquisa biomédica, desenvolve também um trabalho social inovador em educação de ciências para crianças e assistência de saúde materna.Nicolelis escolheu Natal e Macaíba para instalar o Instituto para mostrar que é possível produzir ciência de alto nível fora do eixo Rio-São Paulo e contribuir para o desenvolvimento social e econômico.O Instituto é administrado pela Associação Alberto Santos Dumont para Apoio à Pesquisa (AASDAP), uma organização de sociedade civil de interesse público (OSCIP), mas mantém parcerias com instituições privadas e públicas, como o hospital Sírio Libanês e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.A pesquisa do IINN-ELS é feita no Laboratório AASDAP/Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Centro de Estudo e Pesquisa Prof. César Timo-Iaria, em Natal, e em breve no Centro de Pesquisa, em Macaíba. O Centro de Natal funciona há dois anos, onde estão sendo desenvolvidas pesquisas em quatro linhas: biocompatibilidade de eletrodos; relação entre sono e memória; comunicação vocal em primata; e mecanismos neurais do mal de Parkinson.A educação científica de crianças é uma das prioridades do Instituto. Mil crianças estão participando de oficinas em duas escolas, a Alfredo Monteverde, em Cidade da Esperança, e a unidade de Macaíba, que leva o mesmo nome.As crianças de escolas públicas, do 6º ao 9º, participam das oficinas de ciência e tecnologia, arte, robótica, história, física, química, biologia entre outras, dois dias por semana no horário inverso ao das aulas convencionais.Também faz parte da estrutura do IINN o Centro de Saúde Anita Garibaldi, em Macaíba, que pretende ser excelência em gravidez de alto risco e em relação a crianças com complicações neurológicas, inclusive com pré-natal.O Centro de Saúde também será aberto para aulas de prática de medicina e de residência.O neurocientista Miguel Nicolelis foi o entrevistado da Sabatina comemorativa do primeiro ano do, em junho do ano passado. Na entrevista, o cientista, falou sobre seu sonho de transformar Natal na capital do conhecimento, da decepção com o desconhecimento dos natalenses sobre o Instituto Internacional de Neurociência de Natal e sobre suas pesquisas, que podem restituir os movimentos de pessoas com doenças degenerativas.No evento, Nicolelis falou sobre as pesquisas em doença de Parkinson. "Iniciamos recentemente com a chegada de uns camundongos uma pesquisa em doença de Parkinson, nós vamos estudar novas terapias; nos próximos meses estudar as doenças degenerativas da família do mal de Alzheimer; e temos alguns outros projetos que estão agora só no quadro negro. Nós estamos atuando nas grandes áreas de pesquisa da ciência de fronteira", declarou.A nova técnica sugerida pelos pesquisadores de Duke consiste em conectar uma pequena neuroprótese à medula espinhal, no caso dos testes em cobaias com características biológicas e sintomas motores similares aos de alguém que sofre do mal de Parkinson, para transmitir pulsos elétricos de alta frequência à superfície posterior da medula espinhal.Os resultados dos testes revelaram que os animais que se encontravam imobilizados, devido à rigidez e tremores causados pela síndrome de Parkinson induzida, mostraram-se capazes de se locomover e realizar outros movimentos normalmente, como se fossem ratos saudáveis.