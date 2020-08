Copa do Brasil: América vai com cautela contra o Confiança Cautela, mas sem ser um time defensivo, é a idéia de Tita; parte do plantel está disposta a "matar" o jogo da volta.

O América, depois que chegou a Aracaju (SE), fez apenas um treino leve - o último antes de enfrentar o Confiança, logo mais às 20h30 no estádio Lourival Batista, o Batistão. O técnico Tita pretende tomar algumas precauções, mas garantiu que os rubros não serão defensivos.



Por outro lado, parte do plantel está disposto a sair da capital sergipana com uma vitória por pelo menos dois gols de diferença, para o clube se livrar do jogo "da volta". Para tanto, a equipe deve variar entre os esquemas táticos 4-4-2 e 4-3-3, aproveitando as presenças de Rinaldo, Lúcio e Fábio Neves. Um dos desfalques é Marcelinho, que ficou em Natal, contundido - ele seria uma peça importante por ter jogado no Confiança por um longo tempo.



Assim, o América deve entrar em campo com esta formação - Rodolpho, Carlos Alberto, Tiago Messias, Frede, Tiago Gasparino; Alexandre, Diego Paulista, Edson, Fábio Neves; Rinaldo e Lúcio.



Já a ideia do Confiança é vencer o América e forçar o jogo da "volta" em Natal. O técnico do Confiança. Luís Carlos Cruz, faz mistério sobre a escalação do time - o homem só "entrega" os nomes à beira do gramado, instantes antes da partida. O principal desfalque é o meiocampista Alisson, suspenso.



Desta forma, o time mais provável para a partida desta noite é esta - Fábio, Isaac, Bira, Valdson, George; Leonardo, Robinho, Juninho Cearense, Fabiano; Da Silva e Cristiano Alagoano.



A arbitragem do jogo está a cargo de Marielson Silva (BA).