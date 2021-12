Governo continua alerta em relação ao impacto das chuvas no interior Foram contratados pelo Governo serviços emergenciais para a reconstrução de trechos de seis rodovias estaduais danificadas pelas chuvas.

Após as últimas chuvas que atingiram o Rio Grande do Norte, 13 municípios já decretaram estado de emergência. De acordo com o Gabinete Preventivo, instalado pelo Governo do Estado, 36.111 pessoas foram atingidas em Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Campo Grande, Espírito Santo, Gov. Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Mossoró, Upanema, Pendências, Porto do Mangue e São Rafael.



Diversas rodovias danificadas pelas chuvas deste ano já estão recebendo os primeiros reparos pelas equipes do DER. O Governo já contratou emergencialmente serviços para reconstrução de trechos de seis rodovias estaduais, as RNs 117, 078, 104, 042, 013 e 018.



"Parte das rodovias já está sendo reparada, mas em alguns casos, como o da estrada do perímetro urbano de Dix-Sept Rosado, precisaremos esperar que as chuvas diminuam para que o trabalho seja iniciado", disse o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, ressaltando que o Governo já está ciente dos danos em todas as rodovias do RN.



As regiões mais atingidas são os vales do Açu e do Apodi, onde 3.419 pessoas já foram desalojadas ou deslocadas e outras 1.645 estão desabrigadas. Mossoró, Alto do Rodrigues e Ipanguaçu foram os municípios mais afetados, com 985, 275 e 234 pessoas desabrigadas, respectivamente.



O vice-governador e secretário estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, designado pela governadora Wilma de Faria para coordenar o gabinete, recebeu a orientação de não medir esforços para atender as regiões afetadas pelo inverno deste ano.



"Estamos agilizando o processo de decretação de emergência para que a ajuda do Governo Federal seja liberada mais rapidamente", explicou Iberê.



Ações Emergenciais



Desde o último sábado (02), o Governo do Estado criou um grupo de trabalho, que reúne Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens (DER) e Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas) para coordenar o auxílio às famílias desabrigadas na região do Vale do Açu. Cestas básicas, medicamentos e materiais de emergência já estão sendo encaminhados para Assu para serem distribuídos aos desabrigados e desalojados.



Sete barcos, o helicóptero do Governo do Estado e outros cedidos pela Petrobras, Aeronáutica e pela Polícia Rodoviária Federal estão trabalhando no auxílio. Segundo a secretária nacional de Defesa Civil, o governo federal está encaminhando 11 mil cestas básicas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Norte e vai desburocratizar o processo para liberação de recursos para os municípios em situação de emergência.