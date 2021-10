Gabarito do concurso da Polícia Civil será divulgado nesta terça

O Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UNB) divulgará nesta terça-feira (28) o gabarito oficial das provas objetivas aplicadas para os candidatos às vagas de agente, escrivão e delegado da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. A divulgação acontecerá no site no site www.cespe.unb.br O Cespe/UNB considerou tranqüila a aplicação das provas, ocorridas neste domingo (26) em oito instituições de ensino em Natal.O resultado final das provas objetivas e o provisório da prova discursiva será conhecido no dia 27 de maio. A convocação para a prova de capacidade física (agente e delegado) e para a prova prática de operação de microcomputador (escrivão) ocorrerá no dia 23 de junho. Essa convocação acontecerá através do Diário Oficial do Estado (DOE).O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, esteve nos locais de aplicação das provas e constatou o clima de tranqüilidade do certame. A PM deslocou homens para cada ponto, mas a intervenção da polícia não foi necessária.Segundo o Cespe/UNB, 17.720 foram inscritos. O número total de ausentes foi de 4.824. O cargo de delegado, com 10.082 inscritos, teve 3.457 faltosos. Dos 5.531 inscritos para agente, 963 não compareceram para as provas. Para escrivão, com 2.107 inscritos, foram computados 404 ausentes.O concurso da Polícia Civil oferece 438 vagas (68 para delegado, 263 para agente e 107 para escrivão). O salário inicial dos cargos de agente substituto e escrivão substituto é de R$ 2.500,13 e o de delegado substituto R$ 9.185,40.