Campeonato Carioca: Botafogo e Flamengo ficam no empate

Juan marcou o primeiro gol do Flamengo, de pênalti

Os gols do Botafogo foram marcados por Juninho e Reinaldo; os do Flamengo foram de Juan e Williams.Com tal resultado, o Botafogo - campeão da Taça Guanabara - e o Flamengo - campeão da Taça Rio - entram sem vantagem para o jogo da "volta", no próximo domingo (03.05), novamente no Maracanã: quem vencer, leva o título para casa. Se este segundo jogo terminar empatado no tempo normal, o campeão carioca 2009 deverá ser conhecido nos pênaltis.