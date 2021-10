Tempo nublado e chuva fina antes do início de ASSU e Potyguar

Uma chuvinha fina cai na cidade de Assu,onde dentro de aproximadamente 32 minutos as equipes de ASSU e Potyguar de Currais Novos fazem a primeira partida da decisão do Campeonto Estadual de 2009.Neste momento um público já se faz presente ao estádio Edgar Montenegrro. Falei há alguns minutos com André Luís, coordenador do Camaleão do Vale e ele deu a boa notícia de que a equipe está completinha.

O ASSU, nem pode ser diferente, vai partir para cima do adversário, pois tem que aproveitar o jogo em casa para reverter a vantagem que é da equipe seridoense. A segunda partida vai acontecer na próxima sexta-feira, dia primeiro de maio, em Caicó, no Estádio Marizão.E se as notícias são boas pelo lado assuense, o mesmo não se pode dizer do Potyguar. O técnico Neto Matias ainda não definiu a equipe que vai começar jogando. Ele não poderá contar com Everaldo, expulso contra o ABC, Roquete e Emerson, suspensos pelo terceiro cartão, e Carlinhos.

As duas equipes, nesse momento, 19h45 minutos, já estão no campo e jogo fazendo o aquecimento.

