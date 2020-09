Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é proposta na AL-RN

Cedida Larissa Rosado quer implantar comissão para defender Direitos da Mulher.

“Sempre contei com o apoio dos meus colegas parlamentares. E acredito que não teremos problemas na criação desta comissão que sugeri recentemente”, lembrou a deputada.A comissão deve analisar todos os projetos referentes a mulher, principalmente, casos de violência. “Com a comissão iremos propor soluções e eventos relacionados ao público feminino, fazendo com que a Casa possa participar mais efetivamente da luta pelos direitos da mulher”, ressaltou a parlamentar.Larissa Rosado disse ainda que a Comissão já deveria existir na Assembleia Legislativa do Estado, porque a União Nacional dos Legislativos Estaduais (Unale) sugere a todas as Casas Legislativas que tenham uma comissão específica que discuta os interesses da mulher.“Já existe essa Comissão em outras casas legislativas. Esta na hora de ser implantada no Rio Grande do Norte. Mas tenho certeza que será mais uma oportunidade de unir a bancada nos interesses da população”, concluiu a deputada.Assembleia conta atualmente com três deputadas estaduais: Larissa Rosado e Márcia Maia do PSB e Gesane Marinho do PDT.