Manoel Onofre vence eleição para procurador geral de Justiça

Fotos: Thyago Macedo Manoel Onofre recebe os cumprimentos de José Augusto Peres.

Além disso, oito eleitores não compareceram as urnas. Para o atual procurador-geral da Justiça, José Augusto Peres, a vitória foi impressionante. “Estamos surpresos porque a diferença foi maior do que esperávamos. Isso é o que chamamos de ganhar de ‘capote’”, disse.A votação teve início às 8h da manhã desta sexta-feira e terminou às 14h. Menos de meia hora após as urnas serem fechadas, o resultado foi divulgado. Visivelmente emocionando e bastante agraciado pelos colegas, Manoel Onofre destacou que a partir de agora, os demais promotores podem esperar a sequência de trabalho e avanço nas ações sociais.“Não esperava vencer por essa diferença, mas, estou muito feliz. Agora, é só aguardar a nomeação por parte da governadora Wilma de Faria”, explica. O novo procurador-geral da Justiça, conhecido por seu trabalho na Vara da Infância e Juventude, destacou: Agradeço a todos os colegas que apoiaram e acreditaram no nosso projeto. A eles, garanto que vamos desenvolver um trabalho em prol da sociedade”.Após o resultado da eleição, José Augusto Peres, que passará o cargo a Manoel Onofre ressaltou os desafios que serão enfrentados. “Conseguimos muitas coisas e, com certeza, ele terá muitas conquistas. Nesses últimos anos, o Ministério Público cresceu e ocupou o espaço que merece na sociedade. Temos a certeza que o novo procurador-geral também dará continuidade a esse trabalho”, afirmou.*Atualizada às 14h50 para acréscimo de informações.