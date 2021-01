São Paulo e Paulista empatam em Jundiaí O Paulista fica com 15 pontos, em 15º lugar, enquanto o São Paulo permanece em terceiro com 30.

As duas equipes entraram em campo, pela 15ª rodada do Paulistão no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Após um primeiro tempo muito disputado e de muita marcação, as redes balançaram na etapa final, colocando o placar final em 1 a 1.



O zagueiro Rodrigo abriu o placar para o São Paulo logo no início do segundo tempo, mas cinco minutos depois, aos 12, Zé Carlos deixou tudo igual, garantindo um ponto para a equipe da casa.



O Paulista fica com 15 pontos, em 15º lugar, enquanto o São Paulo permanece em terceiro com 30. O Tricolor tenta manter-se no G4 contra o Noroeste, dia 25, às 21h50, enquanto o Paulista recebe, às 19h30, a equipe do Botafogo.



Sábado



Ponte Preta 2 x 5 Grêmio Barueri

Marília 2 x 2 Oeste

Mirassol 4 x 2 São Caetano

Noroeste 0 x 0 Bragantino

Mogi Mirim 1 x 2 Guarani

Guaratinguetá 1 x 1 Palmeiras

Botafogo 2 x 2 Santo André



Domingo



Paulista 1 x 1 São Paulo

Corinthians 1 x 0 Santos