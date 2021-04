Corte de gastos no Governo tem foco no administrativo Das medidas anunciadas na redução de despesas, a suspensão de aumentos e liberação de crédito norteiam a lista.

O Governo do Estado anunciou as medidas para corte de gastos no orçamento, com objetivo de minimizar os efeitos da crise financeira internacional. Na última quinta-feira (26), a comissão do Governo do Estado esteve reunido com os poderes legislativo e judiciário para solicitar corte nos gastos administrativos. A explicação é redução de verba no orçamento e a tentativa de manutenção das obras para a sociedade.



As medidas adotadas pelo Governo do Estado estão voltadas para suspensão de todo e qualquer reajustes, aumento ou qualquer medida que resulte em elevação salarial pelo prazo de dez meses; estabelecimento do sub-teto salarial com base na remuneração do Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.



A redução gradual das despesas como diárias, material de consumo, combsutíveis e lubrificantes, material para expediente, peças e acessórios para veículos, passagens e despesas para locomoção, serviços como telefonia e energia e reparo e manutenção de veículos e máquinas estão na mira dos cortes, segundo o secretário estadual de Planejamento, Vagner Araújo.



A anulação e limitação de empenhos e suplementação também são listados como medidas para redução de gastos.