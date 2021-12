Vereadores debatem contrato entre Prefeitura e empresa pernambucana

Vlademir Alexandre Raniere Barbosa pede detalhamento de contrato entre prefeitura e empresa pernambucana.

O contrato anunciado após a população tomar conhecimento, através de denúncia do portal Nominuto.com de que havia toneladas de medicamentos vencidos no depósito da Secretaria Municipal de Saúde, chega a R$ 2,4 milhões.“No contrato não está especificado se o valor inclui a compra de equipamentos e o desenvolvimento de ações, como capacitação do corpo técnico”, afirmou o vereador Raniere Barbosa autor da proposta de realização da audiência. Na opinião do vereador os detalhes da transação devem ser publicados no Diário Oficial.A contratação da empresa, sem licitação e em caráter de urgência, foi anunciada pela prefeita Micarla de Sousa no dia 17 de abril.