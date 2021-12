Wilma de Faria já pode escolher quem será o novo procurador geral

Elpídio Júnior Caso não haja surpresas, Manoel Onofre será o novo procurador geral.

Na eleição do dia 17, Manoel Onofre de Souza Neto ficou em primeiro lugar, com 129 votos, e Jovino Pereira da Costa Sobrinho ficou em segundo, com 62 votos.Desde que assumiu o governo do estado, Wilma de Faria indica o primeiro colocado para assumir o cargo. A posse está prevista para o dia 18 de junho.