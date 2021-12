Águas baixam e os peixes sobem

Abelardo Nunes Pescadores saem com canoas cheias.

Nesta quarta-feira (6), vários homens foram à beira da estrada da comunidade mais afetada, na Várzea, em busca de uma boa pescaria. Como a vazão das águas do rio Assu, as áreas de coqueiros e plantio de milho ficaram completamente inundada, proporcionando a vinda dos peixes.Para o pescador Wilton Farias, o dia foi proveitoso. “Estamos desde o início da manhã e conseguimos encher um saco de peixes. Aqui tem saído de todo tipo, mas, principalmente Curimatã e Tucunaré”, destacou.

Vlademir Alexandre

Apesar da grande quantidade de peixes que subiram com as águas do rio, a maioria dos pescadores não tem o intuito de comercializar o pescado. “Nós viemos pegar peixe pra comer com a família e os amigos, afinal de contas, perdemos a plantação de frutas, milho e feijão”, ressaltou Wilton.Ele explicou que é bem mais fácil de pescar quando as águas começam a baixar. “Pegar peixe lá no rio ou na lagoa de Piató é muito difícil por causa das correntezas. Aqui, como a água está parada, fica mais tranqüilo”, explica.Alguns dos pescadores passam horas jogando suas redes, seja embarcados em canoas, ou até mesmo de cima da ponte que liga Assu a comunidade da Várzea.