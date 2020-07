Brasil é campeão invicto da Copa Latina de Beach Soccer A equipe, que contou com os potiguares André e Alessandro, bateu todos os adversários

O Brasil sagrou-se hoje campeão invicto da 10ª Copa Latina de Beach Soccer (ou futebol de areia, a critério), na localidade de Rio Quente (GO). Na partida final, a seleção brasileira venceu a Argentina, 8 a 5 (com 3 gols de Bruno, 2 de Daniel - que se tornou o artilheiro da competição - 2 de Buru e 1 de Bueno).



A vitória sobre os argentinos completou a sequência de êxitos iniciada na estreia, sexta (27.02), quando o time goleou o Chile por 11 a 2 - gols brasileiros marcados na ocasião por Daniel (3), Benjamin (3), Fred (2), Buru, Camilo e pelo potiguar André (cobrando falta no último período). O outro potiguar do grupo - o goleiro Alessandro "Geléia" - , como André, entrou no último período, teve que segurar os ataques adversários e comemorou cada êxito na defesa.



Ontem (28.02), o Brasil aplicou 5 a 1 no Uruguai - e, de novo, os potiguares André e Alessandro entraram no decorrer da partida. Os gols do Brasil foram marcados por Bueno, Benjamin (2), Daniel e André (que, alías, fechou a goleada). Com a combinação dos demais resultados (Uruguai 2 x 2 Argentina - nos pênalis deu Argentina, 1 a zero) e Argentina 6 x 6 Chile - nos pênaltis deu Chile, 2 a zero), o Brasil já era campeão antecipado - mas precisava ainda passar pela Argentina na final.



Eliminatórias



Agora, a seleção começa a se preparar para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de Futebol de Areia, as chamadas Eliminatórias Conmebol. A Copa terá lugar em Dubai (Emirados Árabes Unidos); as Eliminatórias serão na praia de Pocitos (Montevidéu, Uruguai), de 11 a 15 de março próximos.



O Brasil é cabeça-de-chave do Grupo B das Elinminatórias, e enfrenta o Equador no dia 11, o Paraguai no dia 12 e a Venezuela no dia 13 (no dia 14 estão programadas as ssemifinais, e no dia 15 as finais). Oito países brigam por três vagas à Copa.