Lula diz que Brasil está preparado para enfrentar gripe suína “A gripe suína não chegou ao Brasil. Estamos preparados para enfrentá-la, mas espero que não seja necessário”, afirmou o presidente.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (27), em Manaus, que o país tem estoque de remédios suficiente para enfrentar a gripe suína caso a doença chegue ao Brasil. Ele reiterou, contudo, que até o momento, não há registro de casos de influenza suína no território nacional. “A gripe suína não chegou ao Brasil. Estamos preparados para enfrentá-la, mas espero que não seja necessário”, afirmou.



O presidente Lula passou o dia na capital do Amazonas. Ele visitou as obras que estão sendo construídas no estado com apoio do governo federal, como a ponte sobre o Rio Negro, que vai permitir a ligação direta entre Manaus e a cidade de Iranduba. Atualmente a travessia do Rio Negro é feita em até 40 minutos, por meio de pequenas lanchas e balsas.



Depois de se reunir com os governadores do Amazonas, Eduardo Braga; do Tocantins, Marcelo Miranda; do Pará, Ana Júlia Carepa; de Roraima, José de Anchieta; do Amapá, Valdez Góes; além dos vices-governadores João Alberto de Souza, do Maranhão; e Cesar Messias, do Acre, o presidente Lula assinou três decretos de regularização fundiária para a região.



O objetivo é facilitar os processos para obtenção de títulos de terra na Amazônia. Um dos documentos regulamenta a Medida Provisória 458, que trata da regularização fundiária de terras da União em áreas urbanas e rurais na região. Até 2010, dez mil famílias receberão os títulos. Por enquanto, 4.240 famílias estão prontas para receber o documento em 25 cidades do Amazonas. Simbolicamente, o presidente entregou o primeiro título de propriedade a uma agricultora do estado.



“Com este decreto o Governo Federal dá início ao processo de regularização fundiária da Amazônia, para que os proprietários rurais tenham renda, crédito e ajudem a reduzir o desmatamento na região”, disse o presidente.



Para o governador do Amazonas, Eduardo Braga, a regularização fundiária na Amazônia é um passo importante para a promoção da cidadania das populações amazônicas. Na oportunidade, o governo estadual repassou um cheque de R$ 22,6 mil para a Associação dos Extrativistas do Amazonas, como ajuda às atividades realizadas pelos cooperados da entidade.



Ainda em Manaus, o presidente Lula lançou o plano das Cadeias Produtivas da Sóciobiodiversidade, uma nova política pública para incentivar a produção, industrialização, comercialização e o consumo da produção extrativista, da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e dos povos indígenas. As ações envolvem os ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.