Toquinho faz show no Boulevard

Luiz Tripolli Toquinho é um dos grandes nomes da MPB.

No repertório os clássicos “Este seu olhar”, “Corcovado”, “Eu sei que vou te amar”, “Se todos fossem iguais a você”; “Escravo da alegria”, “Turbilhão”, “Caso encerrado”, “Sinal Aberto”; “Que maravilha” e “Lua cheia”.Não deixará de fora canções que fez para seus filhos, como “Ao que vai chegar” e “Canção pra Jade”.Para o final, ficam as composições marcantes que fez com Vinicius de Moraes, como a singela “A casa”, que sem teto, nem nada virou hit.Sexta-feira (3), a partir das 22hBoulevard (Nova Parnamirim).Mesas para quatro pessoas: R$ 240 - à venda na loja Arban Gentile (3222 0590)