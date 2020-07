Passo da Pátria contabiliza prejuízos

Fotos: Maiara Felipe Água alagou casa e atingiu móveis.

Ele faz parte dos números da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas) que cadastrou 295 famílias do Passo da Pátria para receber ajuda imediata. Várias equipes foram nas casas atingidas saber a real situação dos moradores que se cadastraram.Um colchão e uma cesta básica foi o que João Maria recebeu para dividir com seus dois filhos e a mulher. “No dia foi uma confusão para receber essas coisas. Alguns pegaram mais de uma vez”, disse.Na casa de João Maria, ainda é possível encontrar as marcas da lama nas paredes. Nas ruas da comunidade, os moradores ainda aguardam que os objetos sequem e possam ser reutilizados.Durante toda a manhã desta sexta-feira (27), das 9h ao meio dia, as equipes se dedicaram ao cadastramento das famílias e à distribuição dos materiais emergenciais. No período da tarde, das 14h às 17h, os técnicos fizeram visitas domiciliares para acompanhar a situação dos moradores atendidos.