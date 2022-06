Potiguares Sub-15 de basquete masculino vão para o Brasileiro

Vlademir Alexandre

O grupo está formado pelos armadores-laterais Rayan (Potiguar-Marista) e Yago (América-Auxiliadora); os laterais Victor Paiva, Lucas Silva (Potiguar-Marista), Vinicius (América-Auxiliadora), Murilo (Salesiano) e João Vicente (H. Castriciano); os laterais-pivôs Caio (Salesiano), Victor Calife (Potiguar-Marista), Maxsuel (Alecrim-Imaculada) e Victor Bold (CEI); e o pivô Yure (Contemporâneo CV). A comissão técnica está formada pelo dirigente Raul Ferrer, pelo téncico Mapurunga, pelo assistente Luciano e pelo árbitro Carlos Felipe.O Rio Grande do Norte participa da chave A da competição, ao lado da Paraíba (que literalmente pegou carona com os potiguares no caminho), Ceará e Sergipe (a chave B está formada por Alagoas e Pernambuco, mais os anfiriões baianos). A estreia dos potiguares será nesta terça (16), às 16h,contra a Paraíba; na quarta (27) tem Rio rande do Norte x Sergipe, às 17h; e na quinta (28), Ceará x Rio Grande do Norte às 15h. As semifinais estão marcadas para a tarde da sexta (29); os vencedores serão conhecidos no sábado (30).