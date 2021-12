Casos confirmados de gripe suína chegam a 1.490 Também passaram de 21 para 23 os países afetados, sendo o México e os Estados Unidos os que têm maior número de casos.

Brasília - Passaram para 1.490 os casos confirmados de gripe suína no mundo, segundo balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS). O boletim anterior, divulgado na manhã de hoje (5), indicava que haviam 1.124 casos.



Também passaram de 21 para 23 os países afetados, sendo o México e os Estados Unidos os que têm maior número de casos – 822 e 403 respectivamente.



As mortes também subiram para 29 no México. No último boletim, elas eram 25. Nos Estados Unidos apenas uma pessoa morreu até o momento e não há registro de outras mortes no resto do mundo.