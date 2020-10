Prefeitura inaugura Espaço Cultural e Esportivo Professor Carlão Obra será entregue à população do bairro de Mirassol nesta quinta-feira.

A Prefeitura do Natal inaugura nesta quinta-feira (12), às 17h, o Espaço Cultural e Esportivo Professor Carlão, no bairro de Mirassol.



O espaço será entregue à população pela prefeita Micarla de Sousa e pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, João Bastos.



O projeto conta com pavimentação, estrutura de mesas para jogos, paisagismo, um garrafão de basquete de medidas oficiais, iluminação, rampas de acessibilidade, pavimentação da rua lateral, coletores de fibra e bancos de praça.



Homenagem

O professor Carlão deixou uma grande contribuição para o esporte do Rio Grande do Norte. Desde os 19 anos, lecionou basquete em várias escolas de Natal e foi presidente da Federação Norteriograndense de Basquete (FNB), por dois mandatos.



Amante do esporte, nunca deixou de praticá-lo, sendo atleta da Associação de Veteranos Amigos do Basquete (AVAB). Sua principal marca era a cesta de três pontos. Faleceu em 2004, aos 42 anos, deixando um exemplo de vida, com a doação de seus órgãos para transplante.